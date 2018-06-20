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- Küçükçekmece D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 10:56 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kamyonet sürücüsü yaralandı.

- Küçükçekmece D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralı kamyon sürücüsünü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarttı.

Kaza D-100 Karayolu Küçükçekmece Köprüsü Edirne istikametinde saat 09.15'te meydana geldi. 2'si kamyonet 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 34 BH 5239 plakalı kamyonetin sürücüsü Mehmet Turan araç içinde sıkıştı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine tfaiye ekipleri yaralı Turan'ı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Turan kurtarılırken, ambulansla hastaneye sevk edildi. Turan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ve ardından araçların kaldırılması çalışmaları sırasında D-100 karayolunda trafikte aksamalar meydana geldi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)

(Geniş haber) - Küçükçekmece D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası(Geniş haber) - Küçükçekmece D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası(Geniş haber) - Küçükçekmece D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası

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Küçükçekmece D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası (1)Küçükçekmece D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası (1)
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