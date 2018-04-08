Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Mart günü kargo ile Suudi Arabistan'a uyuşturucu yollanacağı ihbarı üzerine çalışma başlatmış ve kargo firmasının Küçükçekmece'de bulunan şubesine baskın yapmıştı.
İş makinesi pistonlarında yapılan incelemede 51 kilo 728 gram ağırlığında toplam 320 bin captagon hapı ele geçirilmişti.
KARGO FİRMASINA BASKIN
Soruşturmayı derinleştiren polis yine Suudi Arabistan'a kargo ile uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine 26 Mart'ta kargo firmasına baskın düzenledi.
4 adet pistonun iç kısımlarına zulalanmış 11 kilo 300 gram ağırlığında 70 bin captagon ele geçirildi. Polis uyuşturucuları göndereni yakalamak için çalışma başlattı.
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