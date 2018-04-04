Küçükçekmece’de araçta kafasından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece’de özel bir okulun önünde araç içerisinde kafasından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Atakent Mahallesi’nde özel bir okulun önünde araç içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araç içerisindeki şahsın silahla kafasından vurulmuş olduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası savcı da gelerek araç içerisinde ve çevrede detaylı incelemede bulundu. Yapılan inceleme sonrasında 40-50 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Araç içerisinde bir de engelli arabası bulundu.
Polis, intihar şüphesi üzerinde duruyor.
Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir
MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı
İlk fotoğraflar geldi
İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum