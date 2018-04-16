Küçükçekmece’de silah imalathanesine çevrilen eve baskın

Küçükçekmece’de silah imalathanesine çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç örgütleri için kurusıkı silahları mekanik aksanında yaptığı değişiklikle tabanca haline dönüştüren bir imalathane ile ilgili bilgi aldı. Alınan ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatan polis, yapılan çalışmanın ardından Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’nde silah imalathanesine çevrilen bir ikameti bastı. İkamet sahibi S.Ö. adlı kişi yakalanırken, imalathanede kurusıkıdan çevrilmiş 10 tabanca, bu silahlara ait 19 şarjör ve silah yapımında kullanılan 1 makine ele geçti.
Öte yandan, imalathanede gözaltına alınan S.Ö. adlı şüphelinin, polisteki ifadesinde silahlarla bir bağının olmadığını ve bunların oğlu İ.D.Ö.’ye ait olduğunu söylediği ileri sürüldü. S.Ö.’nün, sevk edildiği savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedilirken, silahların sahibi olduğu iddia edilen İ.D.Ö.’nün ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.
Polis, silahlarla bağlantılı başka kişilerin olup olmadığını araştırıyor.
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