Küçükçekmece’de şüpheli paket alarmı

Küçükçekmece’de bir cadde üzerinde bırakılan paket paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan paketten sünger çıktı.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan çöp konteynırının yanında bulunan şüpheli paketi görenler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Paketin çevresi şerit ile kapatıldı. Fünye ile patlatılan paketten sünger çıktı.