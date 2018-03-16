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Küçükçekmece’de yarın trafiğe kapatılacak yollar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 22:05 | Son Güncelleme

AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığının 6’ncı Olağan Kongresi nedeniyle yarın ilçede bazı yolların kısa süreliğine trafiğe kapatılacağı bildirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Kongresi nedeniyle bazı yolların kısa süreliğine trafiğe kapatılacağını duyurdu.

AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığının 6’ncı Olağan Kongresi nedeniyle yarın ilçede bazı yolların kısa süreliğine trafiğe kapatılacağı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Kongresi nedeniyle bazı yolların kısa süreliğine trafiğe kapatılacağını duyurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “17.03.2018 Cumartesi günü saat 14.00’de İlimiz Küçükçekmece ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenmesi planlanan ‘Adalet ve Kalkınma Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi’ ile ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.” denilerek şu ifadeler kullanıldı:
“Kapatılacak Yollar, Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi’nin bağlantı yolları olan Aslı Sokak, Tığlay Caddesi, Fırat Sokak, Funda Sokak, Vişne Sokak, Köroğlu Sokak, Kiraz Sokak, Abay Caddesi, Tokel Sokak, Zümrüt Sokak, Şehit Ahmet Güven Sokak, Erenler Sokak, Hoşgörü Sokak, Barış Sokak ve Orhan Gazi Sokakların Fatih Caddesi ile kesişimi Fulya Sokağa bağlantı yolları olan Fidan Sokak, Faydalı Sokakların bağlantı kısımlarının 16.03.2018 günü saat 10.00’dan itibaren, Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi, Kızılay Sokağın Mehmet Akif Bulvarına çıkış kısmının, 1239. Sokağın Mehmet Akif Bulvarına çıkış kısımlarının, Fulya Sokağın Fatih Caddesi ile Orhangazi Sokak arasında kalan kısmının 17.03.2018 günü saat 09.00’den itibaren geçici olarak trafiğe kapatılacaktır. Alternatif Güzergâhlar ise, Basın Ekspres istikametinden Halkalı meydana gidiş istikametinde kapatılan Fatih Caddesi ve Zeynebiye Caddesi’ne alternatif olarak Dereboyu Caddesi’ne, Halkalı meydan istikametinden Basın Ekspres istikametine gidiş yönünde kapatılan Mehmet Akif Bulvarı’na alternatif olarak Maslak Çeşme Caddesini takiben Hakan Caddesi’nin devamında Muammer Aksoy Caddesi’ne kullanılacaktır”

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