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Küçükçekmece’deki tarihi sarnıçta erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 18:11 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de tarihi sarnıçta 25 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Küçükçekmece’de tarihi sarnıçta 25 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık bir haftadır kuyuda olduğu düşünülen ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, Küçükçekmece Teyfikbey Mahallesi Seçkin Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde oyun oynayan küçük çocuklar, tarihi sarnıç kuyusunda bir ceset olduğunu fark etti. Bunun üzerine çocuklar, mahalledeki büyüklerine haber verdi. Mahalle sakinleri su kuyusunun olduğu alana gelerek, kuyuda bir ceset olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren ekipler, olay yerine gelerek kuyunun içerisinde bir erkek cesedi olduğunu gördü. Bunun üzerine itfaiye vinç aracı yardımıyla bir itfaiye eri kuyunun içerisine girerek, cesedi çıkardı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından, cesedin 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve cesette herhangi bir yara izi olmadığı belirlendi. Ceset torbasına konulan cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
“Mahallemizde çocuklar tarafından bir ceset bulundu”
Cesedin bulunduğu mahallede oturan Murat Yalçınkaya, “Mahallemizde 20-25 yaşlarında bir ceset bulundu. Çocuklar tarafından bulundu. Sonra mahallenin büyükleri telefon etti. Polisler geldi. Şuan da cesedi çıkarmaya çalışıyorlar. Cesedin bulunduğu yer, çok eski bir mahsen kuyusu. Su da vardı içerisinde. Cesedi oraya atmışlar. Kuyunun çevresi kapalı, üstü de demirlerle kapalı ama gene de bir şekilde atılmış, herhalde. Kişinin kendiliğinden düşebileceği bir kuyu değil, buranın üstü kapalı” dedi.

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