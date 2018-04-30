Kül tablasıyla yaralamaya 1.5 yıla kadar hapis istendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Gizem N.Ü., 2 yıl önce çalıştığı Trabzon Ortahisar’daki kafede üşüdüğünü belirten bir müşteriye şal verdi. Bir süre sonra müşterinin geri vermediği şalın kaybolduğunu fark eden kafe sahibi Selahattin A. ile Gizem N.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken, Gizem N.Ü. kavgaya karışan ve kendisini dövdüğünü ileri sürdüğü Gökhan K.’nın kafasına kül tablasıyla vurdu.
Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Gökhan K., genç kızdan şikâyetçi oldu, Gizem N.Ü. de şalın kaybolmasının ardından işyeri sahibi Selahattin A. ve Gökhan K.’nın kendisini dövdüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, kavga sırasında kullanılan kül tablasını ‘silah’ kabul ederek Gizem N.Ü. hakkında ‘silahla basit yaralama’ suçundan iddianame hazırladı. 6 aydan 1.5 yıla kadar hapsi istenen Gizem N.Ü., Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.
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