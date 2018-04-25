HABER

Kula Belediyesi eski Hesap İşleri Müdürü'ne FETÖ'den gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 15:21 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDI Manisa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında evinde gözaltına alınan Kula Belediyesi eski Hesap İşleri Müdürü İ.T., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI
Manisa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında evinde gözaltına alınan Kula Belediyesi eski Hesap İşleri Müdürü İ.T., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecekErdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek
AK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyorAK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyor
Askerler sokağa çıkmıştı! Flaş açıklamalarAskerler sokağa çıkmıştı! Flaş açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.