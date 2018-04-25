Kula Belediyesi eski Hesap İşleri Müdürü'ne FETÖ'den gözaltı

Hikmet SEPET/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevinden ihraç edilen Kula Belediyesi Hesap İşleri Müdürü İ.T. gözaltına alındı.
Kula Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Resmi Gazete'de 22 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 677. Kanun Hükmünde Kararname'yle görevinden ihraç edilen Kula Belediyesi Hesap İşleri Müdürü İ.T.'nin evine, bu gece yarısı Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Evli ve 1 çocuk bababası İ.T., gözaltına alındı. Kula Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen İ.T., işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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