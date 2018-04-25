HABER

Kula Belediyesi eski Hesap İşleri Müdürü'ne FETÖ'den gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevinden ihraç edilen Kula Belediyesi Hesap İşleri Müdürü İ.T.

Hikmet SEPET/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevinden ihraç edilen Kula Belediyesi Hesap İşleri Müdürü İ.T. gözaltına alındı.
Kula Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Resmi Gazete'de 22 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 677. Kanun Hükmünde Kararname'yle görevinden ihraç edilen Kula Belediyesi Hesap İşleri Müdürü İ.T.'nin evine, bu gece yarısı Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Evli ve 1 çocuk bababası İ.T., gözaltına alındı. Kula Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen İ.T., işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısıAvrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
İstanbul'da trafiği kilitleyen kazaİstanbul'da trafiği kilitleyen kaza
8 aylık hamile kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı8 aylık hamile kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.