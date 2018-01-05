Kula merkezli FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltı alındı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesi merkezli olarak 2 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kula Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Manisa merkez ve Antalya'daki bazı adreslere operasyon düzenlendi. Örgütün Kula ilçe sorumlusu olduğu iddia edilen T.S ile bir diğer şüpheli H.D. Manisa'da, G.Ç ve F.Ç. de Antalya'da yakalandı. Zanlıların sorgusu sürerken, örgütünün sözde Kula Meslek Yüksekokulu sorumlusu olduğu belirtilen firari N.A ile F.U.'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.