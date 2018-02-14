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Kula’da 2 kadın FETÖ’den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 19:23 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kadından 2’si tutuklanırken, 1 kadın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Geçen hafta içinde yapılan operasyonda, gözaltına alınan kadınlardan 3’ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Manisa’nın Kula ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kadından 2’si tutuklanırken, 1 kadın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçen hafta içinde yapılan operasyonda, gözaltına alınan kadınlardan 3’ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 2 kişi tutuklanmaları ve 1 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede zanlılardan H.C. adlı kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, U.Ö. ile E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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