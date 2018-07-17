Kula'da çocuğa cinsel istismar şüphelisi serbest

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İ.A. (44), sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Aynı suçlama ile gözaltına alınan C.K. dün tutuklanmıştı.
Kula'da, bir kız çocuğu, ailesine, iki kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen C.K. ve İ.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.K., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer şüpheli İ.A. ise bu sabah adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan İ.A., serbest bırakıldı.
Adnan Oktar operasyonunda iğrenç detay!
Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı
Son dakika! CHP'li muhaliflerden olağanüstü kurultay için yoğun mesai: 300'ün üzerinde imza verildi iddiası
Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti
Kaçıran kişiyi kendine aşık edip elinden kurtulmuş!
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum