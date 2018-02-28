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Kula’da korkutan ev yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 20:12 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde bir evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kula’da korkutan ev yangını

Manisa’nın Kula ilçesinde bir evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında evde kimse bulunmazken, yanan dairenin alt katında oturan bir kadın dumandan etkilendi.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Tapduk Emre Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Uğur Sözer’e ait dairede, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Sözer’in evde olmadığı sırada çıkan yangını fark eden komşuları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangında müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu başka binalara sıçramadan söndürülen yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yanan dairenin alt katında oturan bir kadın dumandan etkilendi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, dumandan etkilenen kadını ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kula’da korkutan ev yangını

Kula’da korkutan ev yangını

Kula’da korkutan ev yangını

Kula’da korkutan ev yangını

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