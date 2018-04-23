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Kula’da trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 23:41 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Güvercinlik Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Kula’da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Güvercinlik Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametinden Ankara yönüne seyir halinde olan Mehmet Y. yönetimindeki 26 GK 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere daha sonra yanından geçen Mehmet K. yönetimindeki 45 KB 6664 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu araç sürücüsü Mehmet Y. ve yanında bulunan İrem Ezgi Y. (12). Fadime Y. (52) yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kula’da trafik kazası: 3 yaralı

Kula’da trafik kazası: 3 yaralı

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