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Kula'daki kazada 1 çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 19:30 | Son Güncelleme 8 saat önce

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde kavşakta, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 çocuk yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.45 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolunda trafik sinyalizasyonunun bulunmadığı, Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Alaşehir'den Manisa yönüne giden, henüz sürücüsü belirlenemeyen 45 ZH 330 plakalı otomobil, kavşaktan Kula yönüne dönmek isteyen Şenay Baldemir (41) yönetimindeki 64 LB 570 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Şenay Baldemir'in bulunduğu araçta yaralanan 4 yaşındaki Deniz Efe Yıldız, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaza sonrası kaçan diğer otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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