Kule vinç devrildi, operatör yaralandı

Kırklareli’nde bir inşaata çalışan kule vinç devrildi. Kazada vinç operatörü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli merkezde kalıp sistemde çalışan kule vinç devrildi. Kazada vinç operatörü Öner K. yaralandı. Olaya tanık olan işçilerin haber vermesiyle, inşaat alanına ambulans ile sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri yaralanan Öner K.’yı Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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