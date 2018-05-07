HABER

Kullandığı madde zombiye çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçerek, sokak ortasında sızdı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçerek, sokak ortasında sızdı. Alsancak Semti Kahramanlar Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi, kullandığı uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçti. Ayakta durmakta zorlanan 25- 30 yaşlarındaki kişi, park halindeki araca tutunarak, ayakta kalmaya çalıştı. Uyuşturucunun etkisiyle yere yığılan kişiye çevredekiler müdahale etmek istedi. Bir kişi, "Ne içiyorsunuz, bu hale gelmek için kardeşim?" diyerek, uyuşturucunun etkisindeki kişiyi ayıltmaya çalışsa da sonuç alamadı. Mahalle sakinlerinin ayağa kaldırdığı kişi, yürümeye çalışarak, oradan uzaklaşmak istedi; ancak adamın içler acısı hali, son zamanlarda içtikleri sentetik uyuşturucunun etkisiyle zombiye dönenleri hatırlattı. Bir süre sonra kendisini toparlayan kimliği belirsiz kişi, yalpalayarak, sokaktan uzaklaştı.

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Tüm Türkiye'yi etkisi altına alacakMeteoroloji'den art arda uyarılar! Tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak
Times gazetesi: Türkiye'deki seçimler ne özgür ne de adil olacakTimes gazetesi: Türkiye'deki seçimler ne özgür ne de adil olacak
Canan Karatay: Kısırlaştırın!Canan Karatay: Kısırlaştırın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yargıtay'dan kaynanalara kötü haber! 'Gelin istemezse yapmaz'

Yargıtay'dan kaynanalara kötü haber! 'Gelin istemezse yapmaz'

Yarışmayı kazandı, sokakta yürüyemez hale geldi

Yarışmayı kazandı, sokakta yürüyemez hale geldi

Genç kızın çığlıkları mahalleyi inletti!

Genç kızın çığlıkları mahalleyi inletti!

'Ben Pokemonum' deyip camdan atlayan Ferhat büyüdü! İşte son hali

'Ben Pokemonum' deyip camdan atlayan Ferhat büyüdü! İşte son hali

Ankara'da sel nedeniyle metro merdivenleri şelaleye döndü

Ankara'da sel nedeniyle metro merdivenleri şelaleye döndü

Ankara’da sağanak yağış metro merdivenlerini şelaleye çevirdi

Ankara’da sağanak yağış metro merdivenlerini şelaleye çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.