Kullandığı motosikleti çalıntı çıkan şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde durdurulan bir şahsın kullandığı motosiklet çalıntı çıkarken, üzerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde devriye görevini icra eden Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş büro ekiplerine bağlı polis ekipleri şüphe üzerine M. A. İsimli şahsı durdurdu. Şahsın kullandığı motosikletin çalıntı olduğunu tespit eden ekipler M.A’nın yaptığı üst aramasında ise bir kağıda sarılı halde uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Soruşturması tamamlanıp adli mercilere sevk edilen M. A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.