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Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 13:51 | Son Güncelleme

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bir çiftçi, tarlada çalışırken kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.Kaza, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi’nde meydana geldi.

Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bir çiftçi, tarlada çalışırken kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Kurul tarlada çalıştığı sırada traktör su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörün ön tarafına fırlayan Kurul, halen hareket eden traktörün altında kaldı. Traktörün tekerlekleriyle su kanalı arasına sıkışan Kurul’u gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis’e haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra AKS ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Kurul’un hayatını kaybettiğini belirledi. Kurul’un cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

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