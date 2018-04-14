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Kullandığı traktörün altında kalan Esra, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde dün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Esra Kabakçıoğlu (21), son yolculuğuna uğurlandı.

Kullandığı traktörün altında kalan Esra, toprağa verildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde dün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Esra Kabakçıoğlu (21), son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesine bağlı Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Esra Kabakçıoğlu yönetimindeki 55 SL 883 plakalı traktör, Aziz Atik Fen Lisesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekiler tarafından traktörün yanında hareketsiz halde bulunan genç kız, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Kabakçıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Esra Kabakçıoğlu'nun cenazesi bugün ailesi tarafından hastane morgundan alınarak babaevine götürüldü. Babaevinde alınan helallik sonrasında Toybelen Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Genç kızın babası Cengiz Kabakçıoğlu, törende ayakta durmakta zorluk yaşadı. Esra Kabakçıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Kullandığı traktörün altında kalan Esra, toprağa verildiKullandığı traktörün altında kalan Esra, toprağa verildiKullandığı traktörün altında kalan Esra, toprağa verildiKullandığı traktörün altında kalan Esra, toprağa verildi

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