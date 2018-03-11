Kullandığı traktörün altında kalan imam hayatını kaybetti

Akhisar merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kavakalan Mahallesi Sanayi Camii’nde imam-hatiplik yapan Süleyman Özkul, engebeli yol üzerinde devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 08.00 sıralarında zeytin tarlasına traktörü ile giden Süleyman Özkul (44), engebeli yol üzerinde devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti. Köylülerin kazayı fark etmesi sonucu olay yerine Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri intikal etti. Jandarma ekipleri ve 112 acil servis ekipleri olay yerine ulaştığında, Süleyman Özkul’un cansız bedeniyle karşılaştı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, imam Süleyman Özkul’un cansız bedeni Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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