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Kültür merkezinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 16:00 | Son Güncelleme

BURSA’nın Mudanya ilçesindeki Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kültür merkezinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesindeki Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Mudanya İtfaiye Grubu ve Mudanya Belediyesi arasözü ile Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (MAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen kültür merkezinde görevli 2 kişi ise Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Servet Usta, yangının nereden başladığı konusunda tespitlerinin olduğunu belirterek, “Zamanında müdahale, kültür merkezi için büyük tehlike yaratabilecek olası bir durumu önlemiştir” dedi.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kültür merkezinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldüKültür merkezinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldüKültür merkezinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldüKültür merkezinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

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