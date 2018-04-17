Kulu’da hurdaya ayrılan ve tescilsiz motosikletler toplanıyor

Konya’nın Kulu ilçesinde, hurdaya ayrılan ve tescilsiz motosikletler trafik ekipleri tarafından toplanıyor.

Kulu’da yaz aylarının gelmesiyle birlikte trafikte motosiklet yoğunluğu yaşanırken, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, tescilsiz ve evrakları olmayan motosikletler ile hurdaya ayrılmış, çevrede atıl vaziyette duran motosikletler trafik ekipleri tarafından toplanıyor. Çekicilere yüklenen motosikletler ise otoparka götürülüyor.

Polis ekipleri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.