Kulu’da öğrenci servis araçlarına denetim

Konya’nın Kulu ilçesinde, okul servis araçları denetlendi.

Kulu’daki servis araçları denetimlerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, jandarma, polis trafik ekipleri ve belediye yetkilileri katıldı. Kulu’ya bağlı Değirmenözü Mahallesinde okul servis araçları yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde taşıtların, yönetmelik esaslarına uygunluğu ve öğrencilerin güvenliği için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi. Denetimler esnasında yönetmelik gereği öğrenci servislerinde bulunması gereken ve sürücülerin uymaları gereken emniyet kemeri kontrolü, yolcu, koltuk sayıları, bindirilen öğrenci sayısı okul taşıtı levhası, çalışma karnesi, ehliyet, ruhsat kontrolü, yangın tüpleri ve diğer gerekli olan evrak ve aletler kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 27 servis aracı kontrol edilirken, 5 araca eksikliklerden dolayı toplamda bin 430 lira para cezası kesildi. Yetkililer öğrenci servis araçları kontrollerinin belirli aralıklarla yapılacağını belirti.