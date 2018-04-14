HABER

Kulu’da otomobil takla attı:7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 17:18 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Değirmenözü ve Ağılbaşı Mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi.

Kulu’da otomobil takla attı:7 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Değirmenözü ve Ağılbaşı Mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Servet T. idaresindeki 42 JA 342 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması sonucunda araç yol dışına çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte
3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kulu’da otomobil takla attı:7 yaralı

Kulu’da otomobil takla attı:7 yaralı

Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısıÜnlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı
Milyonlarca emekliye Temmuz zammı müjdesi!Milyonlarca emekliye Temmuz zammı müjdesi!
Spotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyorSpotify’ın ücretsiz sürümü sil baştan değişiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti

Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.