Kulu’da otomobil takla attı:7 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Değirmenözü ve Ağılbaşı Mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Servet T. idaresindeki 42 JA 342 plakalı otomobilin lastiğinin patlaması sonucunda araç yol dışına çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte

3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.