Kulu’da trafik kazaları: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu’dan Ankara istikametine gitmekte olan H.Ş. idaresindeki 06 EC 7476 plakalı otomobil, sürücünün yolun karşısına geçen köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, dolu yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda refüjdeki korkuluklara çarparak durdu.

Kazanın ardından aynı yönde seyir halinde olan Ö.K. idaresindeki 06 RJN 80 plakalı otomobil de dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.