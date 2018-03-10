Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kırkahvesi mevkisi istikametinden çarşıya doğru seyir halinde olan E.A. (19) idaresindeki plakasız motosiklet, önünde seyir halinde olan ve sola sokağa dönen otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın bildirilmesinin ardından, adrese 112 Acil Yardım ambulansı sevk edildi. Yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ekipleri kaza yerine inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.