Kum yüklü kamyon köprüde devrildi

Adıyaman Gölbaşı Karayolu Göksu Köprüsünde üzerinde tekeri patlayan kamyon devrildi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail demirler yönetimindeki 02 BB 007 plakalı kamyon tekeri patlayınca Göksu Köprüsünün bariyerlerine çarparak karşı şeride geçti. Kazada kamyonun üzerindeki kum dökülerek, kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.