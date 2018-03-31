HABER

Kumar baskınında 61 kişiye 16 bin TL para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 22:30 | Son Güncelleme

Antalya’da kumar oynadıkları tespit edilen 61 kişiye 16 bin TL para cezası uygulandı.Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde kumar (tombala) oynandığı tespit edilen bazı işyerlerine operasyon düzenledi.

Kumar baskınında 61 kişiye 16 bin TL para cezası

Antalya’da kumar oynadıkları tespit edilen 61 kişiye 16 bin TL para cezası uygulandı.
Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde kumar (tombala) oynandığı tespit edilen bazı işyerlerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında kumar oynadığı tespit edilen 61 kişiye toplam 16 bin TL para cezası uygulandı. Polis ekipleri kumar oynanmasına yer temin eden ve işletme sahibi olduğu tespit edilen 4 kişiyi ise gözaltına aldı. Şahıslar hakkında "Kumar oynatmak" suçlamasıyla idari işlem yapılırken, iş yerlerini mühürledi.
Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda işletmede ele geçirilen çok sayıda tombala kartı, pul, top gibi malzemelere el konuldu. Ekipler, daha önce Antalya’da kumar oynandığı tespit edilen 14 salona sabit ekipler koyarak, buralarda tekrar kumar oynanmasının önüne geçtiği öğrenildi.

İran'da düşen uçakla ilgili kritik karar!İran'da düşen uçakla ilgili kritik karar!
Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktıMehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı
Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdiÜnlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beşiktaş 1 - 0 Aytemiz Alanyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 1 - 0 Aytemiz Alanyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.