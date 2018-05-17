ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin bir iş yerine düzenlediği kumar baskınında havalandırma borusundan tombala makinesi çıktı. Kumar oynayan 55 kişiye 259'ar lira para cezası kesilirken, işyeri sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında 'tombala' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 55 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 259'ar lira olmak üzere toplam 14 bin 245 lira para cezası verildi. İş yerinde yapılan aramada ise havalandırma borularının içinde tombala makinesi ve malzemeler bulundu. İş yeri sahibi hakkında 'kumar oynatmak ve yer temin etmek' suçundan yasal işlem başlatıldı.

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