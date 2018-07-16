Kumar makinesini şarj cihazı gibi gizlemişler

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, kumar oynatılan kahvelere yönelik düzenlenen operasyonda, şarj cihazı olarak kamufle edilen kumar makinesi ele geçirildi.
Devrek İlçe ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatılan kahvelere yönelik çalışma başlattı. Yapılan soruşturma sonucu 17 kahvede, eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. 3 kahvede kumar oynatıldığını tespit eden jandarma, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü, ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken, 3 işletme sahibi ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kahvelerde ele geçirilen kumar makinelerinden biri, şarj cihazı makinesi olarak kamufle edilmesine rağmen jandarmanın gözünden kaçmadı. Ekipler, ele geçirilen kumar makinelerini toplarken, kahvelerin de işlemlerin ardından mühürleneceği öğrenildi.
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