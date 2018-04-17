HABER

Kumar operasyonu: 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 08:35 | Son Güncelleme

Kırşehir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 155 hattına gelen bilgi ile bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi.Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından değerlendirilen ihbarda Kuşdilli Mahallesinde bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenlendi.

Kırşehir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 155 hattına gelen bilgi ile bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenledi.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından değerlendirilen ihbarda Kuşdilli Mahallesinde bir apartmanın bodrum katına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda kumar oynamakta kullanılan 4 bin 700 iskambil kağıdı ile birlikte, 7 zar, 6 yaz-boz defteri, 140 adet tombala pulu, 8 plastik oyun topu ve kartlar bulundu. Emniyette ifadeleri alınan 22 kişi yapılan adli ve idari işlemden sonra serbest bırakıldı.

Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazıAbdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı
Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgedeAkdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgede
Selahattin Demirtaş için karar verildiSelahattin Demirtaş için karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

Edirne'de kamera karşısında karşılıklı soyunduğu kadın şantajcı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.