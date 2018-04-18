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Kumar operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir iş yerine yapılan kumar operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş şube Müdürlüğü ekiplerince Hoca Ömer Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerine kumar operasyonu düzenlendi.

Kumar operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Adıyaman’da, bir iş yerine yapılan kumar operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş şube Müdürlüğü ekiplerince Hoca Ömer Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında iş yerinde kumar oynayan 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan gözaltına alınan her şahsa 259 TL para cezasının uygulandığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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