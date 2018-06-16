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Kumar oynamasına kızan babasını dövdü, araya giren annesini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 12:38 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumar oynadıktan sonra eve gece geç saatlerde dönen Gökhan E.

Kumar oynamasına kızan babasını dövdü, araya giren annesini bıçakladı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumar oynadıktan sonra eve gece geç saatlerde dönen Gökhan E. (21), tartıştığı babasını dövüp, araya giren annesini bıçakla yaraladı.
​Olay, önceki gece Gazimagusa ilçesi Akdoğan kasabasında meydana geldi. Kumar oynayıp gece geç saatlerde eve dönen Gökhan E. ile babası Fikri E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan E. babasına şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada eline ekmek bıçağını geçiren Gökhan E., araya girip kendisini engellemeye çalışan annesi Kadriye E.'yi koltuk altından bıçakladı.
Kadriye E., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Gökhan E. ise gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede psikolojisinin bozuk olduğunu savunan Gökhan E., tutuklandı.

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Kumar oynamasına kızan babasını dövdü, araya giren annesini bıçakladı

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