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Kumar oynatan iş yerine baskın

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

Mardin Midyat ilçesinde kumar oynatan iş yerine baskın düzenlendi.

Kumar oynatan iş yerine baskın

Mardin Midyat ilçesinde kumar oynatan iş yerine baskın düzenlendi. 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Midyat ilçesinde yasadışı bahis oynatılan bir yerin ihbarının alınması üzerine Midyat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan baskında, 3 adet kumar makinesi olduğu tespit edilen makinelere el konuldu.
İş yeri sahibi ve kumar oynayan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kumar oynatan iş yerine baskın

Kumar oynatan iş yerine baskın

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