HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kumara müşteri bulmak için ücretsiz yemek vermişler

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 16:28 | Son Güncelleme

POLİS tarafından 81 ilde 2 bin 606 ekip ve 8 bin 74 personelle eş zamanlı kumar operasyonu düzenledi.

Kumara müşteri bulmak için ücretsiz yemek vermişler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- POLİS tarafından 81 ilde 2 bin 606 ekip ve 8 bin 74 personelle eş zamanlı kumar operasyonu düzenledi. Operasyonda, kumar oynatan iş yeri sahiplerinin, müşteri bulmak için ücretsiz yemek verdiği ortaya çıktı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 'kumar ve tombala' oynatılmasının engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenlendi. 2 bin 606 ekip, 8 bin 74 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 bin 443 umuma açık iş yeri, kahve, kooperatif ve dernek kontrol edildi. Bunlardan 175 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe 103 bin 111 lira para cezası uygulanırken, 36 iş yeri de usule uygun olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Bu operasyonlarda, aranma kaydı bulunan 239 kişi gözaltına alındı, 1282 kişi hakkında idari işlem yapılarak 346 bin 297 lira para cezası kesildi.
YEMEK PROMOSYONU
Kumar oynatan bazı iş yerlerinin, müşteri bulmak için ücretsiz yemek verdiği ortaya çıktı. Polisin ayrıca iş yerlerinde yaptığı aramalarda 46 tombala makinesi, 14 sigaramatik, 3 kumar makinesi, 14 bin 62 TL, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 24 dolu fişek ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kâğıdı, pul, fiş ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Kumara müşteri bulmak için ücretsiz yemek vermişlerKumara müşteri bulmak için ücretsiz yemek vermişlerKumara müşteri bulmak için ücretsiz yemek vermişlerKumara müşteri bulmak için ücretsiz yemek vermişler

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor (3)Kahramanmaraş, selde ölen anne ve 2 çocuğuna ağlıyor (3)
Parasını alamayan taşeron firma sahibi çatıya çıktıParasını alamayan taşeron firma sahibi çatıya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

İlginizi Çekebilir

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Adana'da mezarlıkta sınav yapıldı! Geçenlere bu kartı verdiler

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.