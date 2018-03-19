Kumarhane olarak kullanılan gecekondular yıkıldı

ANKARA, (DHA)- YENİMAHALLE Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kumarhane olarak kullanıldığı belirlenen iki gecekonduyu yıktı.

Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakacık Mahallesi’nde iki gecekondunun kumarhane olarak kulanıldığını belirledi. Kumarhanelerden birinde duvarlara kurulan projeksiyon sistemi ve kameralar dikkat çekti. İşletme sahibinin ayrı bir bölmede kendisine tahsilat için de özel bir ofis yaptığı görüldü. Kumar oynattığı iddialarını kabul etmeyen C.A.'nın, aynı bahçe içerisinde bulunan diğer yapıda da ailesiyle birlikte yaşadığı belirlendi. C.A, “Ben bu evi kiraya vermiştim, burada oyun oynatıldığından haberim yoktu” dedi. İşlemlerin ardından boşaltılan kumarhaneler yıkıldı.

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