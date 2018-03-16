HABER

Kümeslerden horoz ve tavuk çalan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 20:57 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, bir süredir kümeslerden horoz ve tavuk çalan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, bir süredir kümeslerden horoz ve tavuk çalan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İddiaya göre Çarşamba ilçesinde bir süredir geceleri kümeslere girerek horoz ve tavuk çalan B.T.(17), H.C. (18) ve G.K. (19), son olarak dün akşam Yeşilırmak Mahallesi 294'üncü Sokak'ta bir kümese girerek 1 horoz ve 5 tavuk çaldılar. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından uzun süredir yürütülen takip sonucu şüpheliler dün akşam yakalanarak gözaltına alındı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 3 şüpheli bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!Mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varÇorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu!

Cami tuvaletinde erkek cesedi bulundu!

Beton mikseri yaşlı adama böyle çarptı

Beton mikseri yaşlı adama böyle çarptı

E-5'te büyük şok! Alev alev yandı

E-5'te büyük şok! Alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.