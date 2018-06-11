Kumkapı sahilinde denizden erkek cesedi çıkarıldı

Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-FATİH Kumkapı sahilinde denizde 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesette herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı.

Kumkapı sahilinde 18.00 sıralarında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin yattığını gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, sahilden uzaklaşan cesede ulaşmak için Deniz polisine bilgi verdi. Deniz polisi, suda kaybolan cesedi arama çalışmalarına başladı. Polisler, yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından sahile yakın bir bölgede cesede ulaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğe ait ceset, vatandaşların da yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Ceset, incelenmek üzere ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir görgü tanığı, "Biz burada oturuyorduk. Ben sandım arkadaş midye çıkarıyor. Kayaların arasında gidip geliyordu. Sonra baktım ses yok. Herhangi bir canlanma yoktu. Ondan sonra buradaki polis arkadaşlara söyledim. Ayaklarını kayaların arasında gördüm. Sonra dalga aldı götürdü. Beş dakika su yüzeyinde gidip geliyordu. Sonra deniz dibine çöktü." diye konuştu.

