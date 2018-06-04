Kumkapı'da uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kumkapı'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yaklaşık 150 polisin katılımıyla 'Narko Sokak' operasyonu düzenledi. Çalışmalara Özel Harekat polisleri ve narkotik dedektör köpekleri 'Fırtına' ve 'Dark' katıldı. Operasyon kapsamında narkotik polisleri, Kumkapı Mahallesi'nde şüpheli gördüğü kişilerin tek tek üst aramasını yaparak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarını yaptı. Mahallede bulunan metruk binalarda dedektör köpekler yardımıyla inceleme yapan ekipler, bazı adreslerde satışa hazır halde skunk, bonzai, kokain ve esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, 1 tabanca ele geçirildi.
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