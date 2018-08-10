Kumkapı'ya kaçak avlanma baskını

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)

SU ürünleri halinin Gürpınar'a taşınmasına rağmen Kumkapı'daki eski balık halini terk etmeyen ve yasadışı su ürünleri avcılığı yapmaya devam ettiği belirtilen teknelere şafak baskını yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan baskına İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Liman Başkanlığı, İSKİ, Zabıta Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve BEDAŞ Genel Müdürlüğü ekipleri katıldı. 120 tekne barınaktan çıkarılırken, bunlara ait 2 bin 800 metre trol ağı, bin 900 metre halat, 16 adet trol kapısı ile sahipsiz ve parçalanmış ağlara el konuldu.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda liman girişi Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzer bariyerlerle kapatıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasak avlanmaya asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.



