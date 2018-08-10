HABER

Kumkapı'ya kaçak avlanma baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 10:52 | Son Güncelleme

SU ürünleri halinin Gürpınar'a taşınmasına rağmen Kumkapı'daki eski balık halini terk etmeyen ve yasadışı su ürünleri avcılığı yapmaya devam ettiği belirtilen teknelere şafak baskını yapıldı.

Kumkapı'ya kaçak avlanma baskını

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
SU ürünleri halinin Gürpınar'a taşınmasına rağmen Kumkapı'daki eski balık halini terk etmeyen ve yasadışı su ürünleri avcılığı yapmaya devam ettiği belirtilen teknelere şafak baskını yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan baskına İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Liman Başkanlığı, İSKİ, Zabıta Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve BEDAŞ Genel Müdürlüğü ekipleri katıldı. 120 tekne barınaktan çıkarılırken, bunlara ait 2 bin 800 metre trol ağı, bin 900 metre halat, 16 adet trol kapısı ile sahipsiz ve parçalanmış ağlara el konuldu.
Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda liman girişi Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzer bariyerlerle kapatıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yasak avlanmaya asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kumkapı'ya kaçak avlanma baskınıKumkapı'ya kaçak avlanma baskınıKumkapı'ya kaçak avlanma baskını

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltıİstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
18 yaşındaki Edip, tüfekle intihar etti18 yaşındaki Edip, tüfekle intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.