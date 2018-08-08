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Kumluca'da kurban kesim kursu verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

Kumluca Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) açılan Kurban Kesim Elemanı ve Hijyen Eğitimi Kursu'na katılan aday kasaplara teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Haber- Kamera Ramazan SARIKAYALIKUMLUCA(Antalya), (DHA) Kumluca Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) açılan Kurban Kesim Elemanı ve Hijyen Eğitimi Kursu'na katılan aday kasaplara teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Kumluca HEM Müdürlüğü tarafından açılan kursa 20 kursiyer katıldı. İlçe Müftülüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı kursla, Kurban Bayramı'nda yaşanan kazaların azaltılması, kurban kesimlerinin daha sağlıklı ve düzenli yapılması hedefleniyor. Teorik eğitimin ardından kursiyerlere özel bir kesimhanede profesyonel kasaplar tarafından uygulamalı eğitim verildi. Kurban kesim öncesi muayene, kesim işlemi, şişirme, tulum çıkarma ve açma yöntemiyle yüzme eğitimleri, deri muhafazası, çevre sağlığı ve atıkların uzaklaştırılması, olası bulaşıcı hastalıkları tanıma ve tedbir alma, et muhafaza işleme ve tüketimiyle ilgili uygulamalı eğitim yapıldı. Kurban kesiminin tüm inceliklerini uzmanlardan öğrenen kursiyerlere HEM Müdürlüğü'nden sertifika verilecek. Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlık Şube Veterineri Aysu Zengin kurbanlık hayvan seçilirken sağlıklı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini, dişi hayvan kesilmemesine işaret etti. Kumluca HEM Müdürü Yusuf Tekdemir ise kurslara 20 kursiyerin katıldığını kaydetti. Kursiyerlere İslami usullere göre kurban kesimi konusunda bilgi verdiklerini aktaran Tekdemir, Kurslarımızın teorik bölümünde hocalarımız bilgi verdi. Uygulama kısmında profesyonel kasaplar görev aldı. Her kursiyerimiz en az bir kesim yaptı. Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurban kesecek personel yetiştirdik dedi.

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