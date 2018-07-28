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Kumluca'da orman yangını büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 17:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Kasapçayırı Mahallesi Vefa Tepesi mevkisinde orman yangını çıktı. Yangına, helikopter, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme ekipleri, 10 arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Birimi'nde görevli 5 itfaiye aracı müdahale etti. Çıkış nedeni belli olmayan yangın Kredi ve Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu bahçesine kadar yaklaştı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kaymakam Hakkı Uzun da yangın alanına gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yangında 1 hektar arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, "Yangını ekiplerimizin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

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