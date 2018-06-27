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Kundaklama girişimi şüphelileri kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yüzlerini tişörtleri ile kapatıp, güvenlik kameralarının açısını başka bir yöne çevirdikten sonra giyim mağazasını  kundaklamaya çalışan 2 kişinin, yan taraftaki başka bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kundaklama girişimi şüphelileri kamerada

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yüzlerini tişörtleri ile kapatıp, güvenlik kameralarının açısını başka bir yöne çevirdikten sonra giyim mağazasını kundaklamaya çalışan 2 kişinin, yan taraftaki başka bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polisin, görüntülerden yola çıkarak yakaladığı 1 şüpheli işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, diğerinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
Saraylar Mahallesi 357 Sokak'taki bir giyim mağazasına dün saat 02.00 sıralarında gelen 2 kişi, tanınmamak için tişörtleri ile yüzlerini örtüp, önce güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi. Ardından da biri gözcülük yaparken, diğeri çevreden topladığı gazete parçaları ile mağazayı ateşe verip, kundaklamak istedi. Ancak, iş yerinin kapısı altından attığı gazete kağıtları söndü. Bir kez daha yakmayı denese de çabası sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine ikili olay yerinden ayrıldı.
Sabah iş yerine geldiğinde kapının altından atılmış olan yanmış gazete parçalarını gören mağaza sahibi Mehmet Şerif İmre, durumu polise bildirdi. Polis, mağazayı kundaklamaya çalışan iki şüphelinin yandaki başka bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerden Ö.Y.'yi gözatına aldı. Ö.Y., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
'HARAÇ İSTEDİLER'
Mağaza sahibi Mehmet Şerif İmre, iş yerini kundaklamak isteyen kişilerin daha önce kendilerinden haraç isteyen kişiler olduğunu ileri sürüp, "Kameralar tarafından görüntülenen 2 şüpheli, daha önce depomu kundakladı. Çıkan yangında depomdaki giyim eşyaları yandı, 40 bin liralık zarar oldu. Yapan kişiler belli, kamerada açıkça görünüyor. Bunun yanında 2 oğlum var, onları da tehdit ediyorlar. İki şüpheliden biri yakalandı. Ancak, savcının talimatıyla serbest bırakılmış. Serbest kalır kalmaz da komşu esnafı telefon ile arayıp, 'Ben onları kesip, doğrayacağım' diye tehditler savurmuş" dedi. Polis, diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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Kundaklama girişimi şüphelileri kameradaKundaklama girişimi şüphelileri kameradaKundaklama girişimi şüphelileri kamerada

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