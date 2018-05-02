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Kundaklanan börekçinin sahibinden şüphelilerin serbest kalmasına tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

SAMSUN'da benzin dökülüp, kundaklanan börekçi dükkanının ortağı İhsan Akçay, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri simit fırını işletmecisi 2 kişinin serbest kalmasına tepki göstererek, "Burada 5 litre benzin dökülüyor ve ateşe veriliyor.

Hakan AKGÜN- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da benzin dökülüp, kundaklanan börekçi dükkanının ortağı İhsan Akçay, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri simit fırını işletmecisi 2 kişinin serbest kalmasına tepki göstererek, "Burada 5 litre benzin dökülüyor ve ateşe veriliyor. İlla birelerinin ölmesi mi lazım?" dedi. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir börekçide önceki gün meydana geldi. Gece saatlerinde kar maskeli 2 şüpheli yanlarında pompalı tüfek ve getirdikleri 5 litrelik pet şişe içindeki benzin ile dükkanın camlarına dökerek ateşe vererek kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen personellerin fark ettiği olay sonrası durum polise bildirildi. Polis yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde iş yerini kundaklayan kişilerin Yaşar E. (32) ile birlikte olay yerine yakın bir yerde simit fırını işletmecisi olan Mehmet K.'yi (33) gözaltına aldı. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler serbest bırakıldılar. Duruma tepki gösteren börekçinin ortağı İhsan Akçay, "Olay sabah çalışanlarımız tarafından tespit edildi. Durumu polise bildirdik. Polis arkadaşlar yaptıkları incelemelerde 2 kişiyi gözaltına aldı. Sürecin sonrası bizim çok tuhafımıza gitti. Bizi öldürmeye ya da bitirmeye çalışan kişilerin serbest bırakılması, yüce adaletimize güvenirken, illa bir şey mi olması lazım ? Birileri ölmesi mi lazım ? Burada 5 litre benzin dökülüyor ve ateşe veriliyor. Adaletimiz bizi yanılttı. Bu tip kişiler nasıl serbest bırakılıyor onu anlamış değiliz ama biz yine de adaletimize güveniyoruz" dedi.

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