HABER

Kundakta umuda yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 12:54 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla gitmek isteyen 103 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kundakta umuda yolculuk

Latif SANSÜR/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla gitmek isteyen 103 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenlerin yanında kundaktaki bebeklerin de bulunduğu belirlendi.
Dün sabah devriye görevi yürüten sahil güvenlik uçağı, Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botu tespit etti. Didim'de konuşlu sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine, saat 04.35'te hareket halindeki lastik bota ulaşıldı. Durdurulan botta, aralarında kundaktaki bebeklerin de bulunduğu 19 çocuk, 11'i kadın toplam 49 Suriyeli yakalandı.
Sahil güvenlik uçağı aynı saatlerde kıyıda, denize açılmak üzere hazırlık yapan bir grubu fark edince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, karada 54 Suriyeliyi yakaladı.
Operasyonlarda yakalanan toplam 103 kaçak göçmen, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kundakta umuda yolculukKundakta umuda yolculuk

AK Parti'de kritik tarih 6 MayısAK Parti'de kritik tarih 6 Mayıs
Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldıGerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü

'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü

Herkes oraya akın ediyor!

Herkes oraya akın ediyor!

Kayınpeder dehşeti! Hamile gelinine kabusu yaşattı

Kayınpeder dehşeti! Hamile gelinine kabusu yaşattı

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.