HABER

Kundakta umuda yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 16:11 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Didim ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla gitmek isteyen 103 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Latif SANSÜR/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla gitmek isteyen 103 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenlerin yanında kundaktaki bebeklerin de bulunduğu belirlendi. Dün sabah devriye görevi yürüten sahil güvenlik uçağı, Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botu tespit etti. Didim'de konuşlu sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine, saat 04.35'te hareket halindeki lastik bota ulaşıldı. Durdurulan botta, aralarında kundaktaki bebeklerin de bulunduğu 19 çocuk, 11'i kadın toplam 49 Suriyeli yakalandı. Sahil güvenlik uçağı aynı saatlerde kıyıda, denize açılmak üzere hazırlık yapan bir grubu fark edince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, karada 54 Suriyeliyi yakaladı. Operasyonlarda yakalanan toplam 103 kaçak göçmen, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

S&P kararı sonrası dolarda son durum! S&P kararı sonrası dolarda son durum!
Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldıGerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı
Aydın'da utanç görüntüleri! Kalabalığın isteği 'pes' dedirttiAydın'da utanç görüntüleri! Kalabalığın isteği 'pes' dedirtti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

AA, ABD'de böyle görüntüledi!

AA, ABD'de böyle görüntüledi!

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Antalya'da sahili karıştıran olay! 'Geri zekâlı, ölürsem ölürüm'

Antalya'da sahili karıştıran olay! 'Geri zekâlı, ölürsem ölürüm'

Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!

Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.