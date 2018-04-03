Kunduz’da hava saldırısı: 100 ölü

Afganistan Hava Kuvvetlerinin (AAF) dün Kunduz’da Taliban toplantısının olduğu bir bölgeyi vurduğu ve saldırıda 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Afganistan Hava Kuvvetleri (AAF), dün Kunduz şehrinin Dasht-e-Archi ilçesinde Taliban tarafından büyük bir toplantının yapıldığı medreseye hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırıda 100 kişinin öldüğü, 150’den fazla yaralının olduğu bildirildi. Hükümet yetkilileri, hava saldırısında Taliban örgütünden 15 kişinin öldürüldüğünü, 15 kişinin ise yaralandığını doğruladı. Taliban’ın ise bölgede bulunan Afgan Ulusal Ordusuna saldırı hazırladığında olduğu belirtildi.
Yetkililer, yüksek rütbeli Taliban yetkilisi Mullah Beryani’nin hava saldırısı sırasında medresede olduğunu açıkladı. Bölge sakinleri ve görgü tanıkları ise medresede yaklaşık 300 kişinin toplandığını, bunun bir Taliban toplantısı olmadığını ifade etti. Bölgedeki hastane yetkilileri, onlarca kişinin hastaneye götürüldüğünü ifade etti.
Öte yandan, iki yıl önce Taliban’ı bölgeden temizlemek için Kunduz’daki Dasht-e-Archi ilçesine ekstra güvenlik güçleri yerleştirilmişti, ancak bölgede çatışmaların devam ettiği kaydedildi.
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