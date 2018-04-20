Künefeci adam heykelinin tepsisi çalındı (3)

TEPSİ BULUNDU
Hatay'da, 'Künefeci Adam' heykelinin çalınan tepsisi bulundu. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir vatandaş tarafından yerinden sökülerek götürüldüğü belirlenen tepsi, bulunarak Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi. Tepsiyi çalan akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şüphelinin ise Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulduğu belirtildi.
Bu arada zabıtaya teslim edilen tepsinin zarar gördüğü ve yapılacak yenileme çalışmasının ardından yerine yerleştirileceği bildirildi. Tepsinin bulunduğu Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin resmi twitter adresi de fotoğrafıyla birlikte duyuruldu.
FOTOĞRAFLI
Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı
Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum